Barcellona, Rafinha vicino al Betis: Mazinho a Siviglia per chiudere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha si avvicina al Betis. Secondo quanto riporta l'emittente catalana RAC1, il padre-agente del centrocampista del Barcellona si trova già a Siviglia per definire il prestito in maglia biancoverde. Per Rafinha, nei giorni scorsi, si era parlato anche di possibile ritorno all'Inter.