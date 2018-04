Barcellona, Rakitic: "Iniesta? La sua scelta va rispettata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Rakitic parla di Andrés Iniesta, prossimo a dare l'addio al Barcellona per trasferirsi in Cina: "A me non ha detto nulla e non ricordo che abbia mai detto che l'addio è cosa fatta. Ad ogni modo bisogna rispettare al 100% la sua decisione, qualsiasi essa sia. Da amico appoggerò la sua scelta".