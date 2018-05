Barcellona, Rakitic: "Inspiegabile la nostra sconfitta contro la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, è tornato a parlare dei quarti di finale di Champions ai microfoni di BeIn Sports: "Dopo aver vinto la prima partita per 4-1 non eravamo certi del passaggio del turno ma sapevamo di avere ottime probabilità di farlo. Penso che non ci sia una spiegazione per capire cosa è successo all'Olimpico e credo sinceramente che neanche i giocatori della Roma sanno come hanno fatto a batterci in quel modo".