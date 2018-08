Barcellona, Rakitic rifiuta il PSG: rinnoverà fino al 2021

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic non lascerà il Barcellona. Il centrocampista croato ha un'offerta del PSG sul tavolo e l'ha subito fatto presente al Barcellona, che è stato pronto a muoversi di conseguenza. Secondo Marca c'è stata un'offerta di rinnovo fino al 2021, con tanto di adeguamento d'ingaggio e c'è già stato un patto tra le due parti in causa: la firma arriverà, probabilmente in tempi brevi.