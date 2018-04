Barcellona, Rakitic saluta Iniesta: "Grazie di tutto capitano!"

Attraverso il suo profilo Twitter, Ivan Rakitic saluta così Andrés Iniesta, che oggi ha annunciato il suo addio al Barcellona dopo 22 anni: "Grazie Iniesta! Mio capitano, mio compagno di squadra, mio amico. In bocca al lupo per la tua nuova sfida!".

¡Gracias por tanto @andresiniesta8 🔝🔝🔝! Se marcha mi capitán, mi compañero, mi amigo. Disfrutemos de este tiempo que nos queda juntos ⚽️ ¡Un abrazo grande!

Thanks @andresiniesta8! My captain, my teammate, my friend. Good luck to you and your family in your new challenge! pic.twitter.com/zfWNGs4nVf

