Barcellona, se non arriva Verratti l'obiettivo è Saul Niguez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'obiettivo primario del mercato del Barcellona è senza dubbio Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain che sta spingendo per vestire i colori blaugrana. Tuttavia la trattativa non appare affatto semplice e come spiega il quotidiano spagnolo AS se l'arrivo di Verratti dovesse saltare, il Barcellona si concentrerà sull'acquisto di Saul Niguez, gioiellino dell'Atletico Madrid.