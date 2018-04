Barcellona, segna e vince la sua ultima finale: addio da sogno per Iniesta

© foto di J.M.Colomo

E' stata la finale di Andres Iniesta. Il capitano del Barcellona infatti ha trascinato i blaugrana alla vittoria per 5-0 contro il Siviglia nell'ultimo atto de la Copa del Rey e al 52' ha trovato anche un gol magnifico, il quarto della squadra di Valverde prima di congedarsi con la sostituzione all'88' in un momento unico in cui tutto il Wanda Metropolitano gli ha reso omaggio con una splendida ovazione. L'ultima finale di Iniesta non poteva essere migliore: gol, applausi e trofeo ma anche tante lacrime dal sapore di addio. Nei prossimi giorni infatti il centrocampista comunicherà il suo addio al Barcellona e il suo approdo in Cina.