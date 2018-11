Barcellona, Segura: "Ritorno di Neymar? Valutiamo il meglio per il club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pep Segura, direttore generale del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser di un eventuale ritorno di Neymar in Catalogna: "È un problema che al momento non si pone. A suo tempo dissi che non avremmo preso qualsiasi giovane giocatore in cerca di soldi. Con lui il discorso è differente, perché non parliamo di un giovane ma di un professionista e in virtù di questo dobbiamo valutare cosa sia meglio fare per il club".