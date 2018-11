Barcellona, sporcizia e bollette non pagate: altri problemi per Dembelé

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Bild, Ousmane Dembelé, giocatore del Barcellona, è stato citato in giudizio dal suo ex proprietario di casa ai tempi del Borussia Dortmund che chiede più di 20mila euro di danni. Il francese ha lasciato la casa dove viveva in affitto con sporcizia ovunque, cibo marcio in frigo e con una lunga lista di bollette non pagate, senza considerare il fatto che non avrebbe mai riconsegnato ufficialmente le chiavi dell'appartamento al legittimo proprietario. Altri problemi in arrivo dunque, dopo i continui ritardi agli allenamenti del Barça che lo hanno messo ai margini della rosa per la rabbia di Valverde.