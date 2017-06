Barcellona, Sport titola: "Verratti, scadenza il 4 luglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non molla per Marco Verratti. "Verratti, scadenza il 4 luglio", è il titolo dell'edizione odierna del quotidiano Sport. In quella data i blaugrana lanceranno infatti la loro offensiva finale, ma sempre e solo se il centrocampista italiano deciderà di non presentarsi al primo giorno di allenamenti del Paris Saint-Germain.