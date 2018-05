Barcellona, stangata per Sergi Roberto: quattro turni di squalifica

Stangata per Sergi Roberto. Il terzino del Barcellona è stato squalificato per quattro giornate per colpito Marcelo a gioco fermo nel corso della partita contro il Real Madrid. Sergi Roberto ha inoltre ricevuto una multa di 3.005 euro, mentre il Barcellona pagherà 1.400 euro. Sergi Roberto chiude anzitempo la stagione, saltando le tre partite rimanenti, oltre alla partita d'andata della Supercoppa di Spagna che il Barça giocherà contro il Siviglia.