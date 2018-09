Barcellona, Suarez: "Coutinho ha cambiato la gara, vittoria importante"

© foto di J.M.Colomo

Luis Suárez ha parlato del trionfo del Barcellona contro la Real Sociedad in rimonta: "Faceva molto caldo, ma dobbiamo adattarci. Quello che dobbiamo valutare è che in questo tipo di partite puoi vincere il campionato. È importante per la squadra acquisire sicurezza. La nostra intenzione era quella di iniziare come abbiamo iniziato il primo tempo, prendendo la palla e cercando gli spazi perché l'avversario si è bloccato. Nella seconda parte ci hanno lasciato più palla e l'ingresso di Coutinho ha cambiato le dinamiche della squadra. Dopo le nazionali, vincere è importante perché ci sono giocatori che hanno molte ore di viaggio e minuti nelle gambe".