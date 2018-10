Barcellona, terzino sinistro cercasi: occhi su Moreno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Sun il Barcellona sta valutando un rinforzo per la corsia sinistra. Con la cessione di Lucas Digne rimane solo Jordi Alba come reale interprete del ruolo. Per questo i catalani hanno messo gli occhi su Alberto Moreno del Liverpool. 26 anni, l'esterno fin qui è stato impiegato solamente in Coppa di Lega.