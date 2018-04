Barcellona, Umtiti tentato da Real Madrid e Manchester United

© foto di Federico Gaetano

Il Real Madrid si inserisce nella corsa a Samuel Umtiti. Il difensore francese non ha ancora trovato un accordo per rinnovare il suo contratto col Barcellona e sarebbe tentato, secondo il Daily Express, dalle offerte più vantaggiose dei blancos e del Manchester United. Clásico eterno, dunque, sul campo e anche sul mercato, con José Mourinho che non resta però a guardare.