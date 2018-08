Barcellona, Valverde: "Conto su Rafinha, ma aspettiamo il 31 agosto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato accostato all'Inter per un ritorno che sarebbe sicuramente gradito, ma il Barcellona non sembra intenzionato a dar via Rafinha. Sicuramente non lo vorrebbe Ernesto Valverde, come dichiarato oggi in conferenza stampa: "Conto su di lui, sta facendo bene. Vediamo cosa succede fino al 31 agosto. Io non vedo l'ora che termini il mercato per capire su chi posso contare. Ma di Rafinha sono davvero contento".