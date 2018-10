Barcellona, Valverde: "Messi importantissimo, è una grande perdita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Siviglia, Ernesto Valverde ha parlato dell'importanza di ritrovare il primo posto in Liga e dell'infortunio di Messi: "È molto importante per noi aver riacquistato il primo posto in campionato ... Questa volta siamo stati noi a segnare subito. L'infortunio di Messi ha significato che abbiamo perso parte della nostra concentrazione. Abbiamo giocato in dieci uomini per un po' perché speravamo di poter riavere Messi che invece poi è stato sostituito. Messi fuori tre settimane? Ovviamente è una perdita importante, sappiamo quello che fa per noi e quello che pensano i nostri avversari solo vedendolo in campo. Abbiamo i giocatori però che posso sostituirlo, ma abbiamo alcuni gare molto difficili in arrivo".