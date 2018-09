Barcellona, Vidal sui presunti problemi al ginocchio: "Sono tutte bugie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal ha risposto dal ritiro della Nazionale cilena alle voci relative a un possibile problema al vecchio ginocchio infortunato: "Ho sentito molte cose sul mio conto ma sono tutte bugie, non ho niente che non va. Il viaggio mi ha portato 24 ore dopo in Cile rispetto agli altri, per questo l'allenamento è stato differnziato, ma va tutto bene".