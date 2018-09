Barcellona, vittoria in rimonta contro la Real Sociedad: decide Dembelé

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince in rimonta il Barcellona di Lionel Messi. La Pulga non ha segnato ma ci hanno pensato Luis Suarez e Ousmane Dembelé a ribaltare il momentaneo 1-0 della Real Sociedad firmato dal difensore Aritz Elustondo. Terza vittoria su tre gare, adesso, per i Blaugrana che tengono il passo del Real Madrid in testa alla classifica. I baschi, invece, incappano nel primo ko stagionale dopo il 2-1 al Villarreal alla prima e il pari 2-2 contro il Leganes alla seconda giornata di Liga.