Barcellona, vittoria in Sudafrica in un'amichevole per celebrare Mandela

© foto di J.M.Colomo

Vittoria in amichevole per il Barcellona, impegnato in Sudafrica contro il Mamelodi Sundowns nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Nelson Mandela. 3-1 per la squadra di Ernesto Valverde con le reti di Dembélé, Luis Suarez e André Gomes. La partita ha portato nelle casse blaugrana ben 3 milioni di euro.