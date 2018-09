Barton su Neymar: "Ma quale fenomeno? È la Kim Kardashian del calcio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Joey Barton non le manda a dire, neanche stavolta. L'ex calciatore inglese, oggi allenatore, ha attaccato duramente la stella del PSG, Neymar, in un'intervista a L'Equipe: "Mio figlio di sei anni, quando dice che vuole diventare il miglior giocatore del mondo, parla di Ronaldo, Messi e Salah, mai di Neymar. A casa nostra nessuno pronuncia il suo nome. Credo che Neymar sia la Kim Kardashian del calcio. Non è il migliore di tutti, lo abbiamo visto bene al Mondiale in Russia. Non è al livello di Ronaldo e Messi e ha tanti altri calciatori dinanzi a sé".