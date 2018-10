BATE, Baga verso il PAOK: "Non valutiamoli dalla gara col Chelsea"

Alexey Baga, tecnico del BATE Borisov, ha parlato alla vigilia della gara contro il PAOK Salonicco. "Il morale è alto, soprattutto dopo la vittoria con la Dinamo Minsk. Non abbiamo problemi di formazione, per fortuna, ora però col PAOK è tosta perché vengono da 5 vittorie di fila. Sono equilibrati in ogni reparto, hanno un tecnico esperto e qualificato. Amano giocare il pallone e sono una squadra europea. La loro gara col Chelsea? Per valutarli, serve capire chi hanno sfidato. Il Chelsea è migliore, per capire il PAOK deve vedere le loro gare in Grecia".