Bayer Leverkusen, Bailey si arrende: rappresenterà la Giamaica

Leo Bailey si è finalmente deciso ad accettare di rappresentare la Giamaica nelle selezioni nazionali. Il talento del Bayer Leverkusen aveva preso tempo, sperando che si potesse sbloccare la situazione riguardante le altre opzioni. Una di queste era l'Inghilterra, paese d'origine dei genitori adottivi. Ciò non basta poiché è necessario che Bailey abbia un genitore o un nonno nato in Inghilterra. Niente da fare anche per la Germania, che avrebbe potuto garantirgli la nazionale solamente nel 2025, periodo nel quale il giocatore avrebbe dovuto rimanere nel Paese. Decisamente troppo per il giocatore, il cui talento fa pensare a un cambio squadra e nazione già dal prossimo anno.