Bayer Leverkusen, Voller: "Hradecky porta esperienza e qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Voller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato al sito ufficiale dell'acquisto del portiere a fine contratto con l'Eintracht Francoforte Lukas Hradecky: "E' un portiere brillante che ha una grande esperienza in Germania e in giro per l'Europa. E' stato uno dei migliori interpreti dell'Eintracht nell'ultima stagione. Inoltre, ha dimostrato tutto il suo valore nella partita vinta in finale contro il Bayern Monaco".