Bayern, è già caso Robben: "Delusione gigantesca non giocare dal 1'"

"Una delusione gigantesca". Arjen Robben alla ZDF non le ha mandate a dire al suo nuovo tecnico Niko Kovac, reo di averlo lasciato in panchina nella gara vinta per 3-1 contro l'Hoffenheim. L'olandese è però entrato in campo per il ko di Kingsley Coman, siglando anche il terzo gol finale al 91'. "Anche a trentaquattro anni -ha detto Robben-, dopo sette settimane di dura preparazione, è una delusione gigantesca non giocare dall'inizio ma devi rispettarlo".