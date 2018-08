Bayern, Alaba e Gnabry saltano la DFB Pokal. Neuer ancora titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Week-end di DFB Pokal in Germania con le big già impegnate. Domani il Bayern Monaco se la vedrà contro il Drochtersen/Assel ma Kovac ha spiegato in conferenza stampa che dovrà fare a meno di Gnabry e Alaba infortunati: "Alaba eGnabry non saranno disponibili. Prenderemo una decisione su Bernat, James e Tolisso dopo l'allenamento. Neuer? Partirà ancora titolare, è stato fuori a lungo e ha bisogno di giocare".