Bayern, Boateng: "In estate mi hanno cercato Manchester United e PSG"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava a un passo dalla cessione, ma alla fine Jerome Boateng è rimasto al Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha ricostruito così la sua estate ai microfoni di Bild: "Ho ricevuto due proposte dal PSG e dal Manchester United e ci ho riflettuto. Non perché volessi lasciare il Bayern a ogni costo, ma per l'emozione di vivere una nuova sfida. Sono davvero contento qui, questo è uno dei club più importanti del mondo. Il nuovo mister, Kovac, mi ha fatto sentire la fiducia. Manchester United? Ho chiamato Mourinho per dirgli che ero onorato del suo interesse, ma poi gli ho spiegato la mia decisione di restare al Bayern".