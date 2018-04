Bayern, Heynckes: "Domani deciderò se schierare Alaba e Tolisso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid: "In semifinale sono arrivate quattro squadre di valore assolito. Sarà una sfida spettacolare".

Su Ronaldo: "Ho grande rispetto per lui, la sua carriera è unica. Ma la Champions si vince con la compattezza di squadra. Anche noi abbiamo un grande attaccante come Lewandowski, che ha realizzato 39 gol in questa stagione".

Su Zidane: "Sono un grande ammiratore di Zidane, lo rispetto come allenatore e come uomo. È uno dei migliori tecnici in circolazione".

Sulle similutidini con il 2013: "Sarà una confronto bellissimo per gli appassionati, tra due squadre che giocano un bel calcio. Non c'è un favorito ma ho buone sensazioni. Il Bayern è in forma, come nel 2013, siamo una squadra vera. Ma avremo di fronte un avversario molto forte".

Sulle condizioni di Alaba e Tolisso: Domani mattina deciderò se convocarli".

Sull'ex Real, James Rodriguez: "È parte integrante di questa squadra. I tifosi sono contenti di vederlo in campo, ha grande fantasia. Sta imparando il tedesco".

Su Boateng: "Abbiamo festeggiato tante volte insieme. È molto potente e un leader di questa squadra. Con giocatori come lui si può vincere la Champions".