Bayern, Heynckes: "Non credo che siamo interessati a Malcom"

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un interesse del Bayern Monaco per Malcom, giocatore del Bordeaux che piace anche a diversi club inglesi. Tuttavia stando alle parole del tecnico Jupp Heynckes il club tedesco non è interessato al brasiliano: "Non penso che ci sia un interesse per questo giocatore", ha assicurato Heynckes.