Bayern, il brasiliano Malcom per il dopo-Robben

Il dopo-Robben al Bayern potrebbe essere Malcom del Bordeaux. 21 anni, il talento brasiliano ha già fatto sapere di lasciare i girondini al termine della stagione e non erano mancate le offerte da parte dei grandi club europeoi già nelle ultime due finestre di mercato. Il quotidiano Sud Ouest riporta le parole dell'attuale azionista di maggioranza del club, Nicolas De Tavrenst: "C'è un deficit importante in questa stagione che sarà colmato dalla sua cessione". In questa stagione Malcom ha realizzato 8 reti in 30 partite fra campionato e coppe.