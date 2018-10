Bayern, Kovac: "Bravi soprattutto quando eravamo in dieci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre giornate, il Bayern Monaco è tornato alla vittoria battendo 3-1 il Wolfsburg in trasferta. "Devo congratularmi con la mia squadra", ha detto il tecnico dei bavaresi Niko Kovac dopo la gara. "E' stata una buona prestazione, soprattutto quando eravamo in dieci uomini e non ci siamo spaventati sul 2-1".