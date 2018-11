© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà un fine settimana denso di grandi sfide. In Germania si giocherà il Klassiker, tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Queste le parole di Niko Kovac in conferenza stampa: "Affronteremo un avversario molto compatto, attualmente ha pochi punti deboli. Giocano bene in tutte le zone del campo, per trovare dei difetti bisognerebbe usare la lente d'ingrandimento. Non sento la pressione, quando ho giocato i playout con l'Eintracht fu una questione di sopravvivenza, ma domani sarà un Klassiker come gli altri, una sfida prestigiosa. Vogliamo vincere e per farlo dovremo dare tutto, compreso chi non ci sarà dal 1'. Vogliamo ridurre il gap in classifica".