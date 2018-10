Bayern, Kovac: "Molto contento della prova, abbiamo dominato"

Niko Kovac, allenatore del Bayern, commenta così il 2-0 sull'AEK Atene: "Oggi abbiamo giocato davvero molto bene - ha detto il croato al termine del match -. Abbiamo costruito tanto gioco, abbiamo dominato i nostri avversari e creato due o tre occasioni molto buone già nel primo tempo, ma non siamo riusciti a concretizzare. Sono molto contento del modo in cui abbiamo giocato e di come ci siamo proposti anche in una partita in trasferta".