Bayern, Kovac: "Non posso far giocare tutti, l'inizio è stato molto buono"

Con la vittoria conquistata contro lo Stoccarda, il Bayern Monaco ha vinto tutte e quattro le partite ufficiali giocare da inizio stagione e il tecnico Niko Kovac si è detto soddisfatto: "Devo dire che sono molto contento, le quattro gare ufficiali sono state buone finora e la squadra ha fatto una buona prestazione contro lo Stoccarda, con 12-0 di calci d'angolo, molto possesso e buone possibilità. Sui giocatori rimasti in panchina? Abbiamo giocatori di livello mondiale, è difficile lasciare i giocatori a casa ogni settimana, ogni decisione fa male, ma non posso far giocare tutti, e devo prendere decisioni come allenatore".