Bayern, Kovac non può più sbagliare. Zidane in pole per la sostituzione

Zinedine Zidane torna in panchina? Il tecnico francese, secondo The Sun, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Bayern Monaco qualora Niko Kovac non riesca a invertire la rotta e a riportare i bavaresi a ridosso del Borussia Dortmund in Bundesliga. L'accordo con il club tedesco metterebbe fuori gioco il Real Madrid, che aveva pensato a Zizou per il post-Mourinho.