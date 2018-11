Bayern, Kovac: "Un pareggio sarebbe stato più giusto. Gara fantastica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la sconfitta rimediata in casa del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco è scivolato a -7 dalla squadra di Favre in classifica e dopo il Klassiker Niko Kovac ha detto: "È stata una partita di calcio fantastica, abbiamo perso due palloni ma ciò non deve accadere, il BVB ha giocatori molto veloci che partono in contropiede e avremmo dovuto essere più compatti e sfortunatamente abbiamo perso la gara, un pareggio sarebbe stato più giusto".