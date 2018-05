Bayern, Lewandowski incontra Zahavi: Chelsea e Real alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si inizia a muovere qualcosa per il futuro di Robert Lewandowski. Come riporta il Sun, l'attaccante del Bayern Monaco nelle ultime ore avrebbe incontrato il suo nuovo agente Pini Zahavi per ribadirgli la sua volontà di cambiare aria. Nonostante i bavaresi intendano confermarlo per la prossima stagione, il bomber polacco continua infatti a flirtare con Real Madrid e Chelsea.