Bayern Monaco, allarme Vidal: ginocchio ko, lascia l'allenamento in barella

A dieci giorni dalla sfida contro il Real Madrid in Champions League, il Bayern Monaco rischia di perdere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno infatti, secondo quanto riporta Sport BILD, è caduto a terra durante una partita con le riserve e accusato un problema al ginocchio destro. Vidal ha dovuto lasciare il campo di allenamento in barella in presa dal dolore ma saranno necessari ulteriori esami per capire se si tratta di un infortunio grave.