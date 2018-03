Bayern Monaco, Heynckes: "I primati e le statistiche non mi interessano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Besiktas: "Il possibile record di 11 vittorie consecutive in Europa? Noi tecnici pensiamo in modo diverso rispetto a voi giornalisti. A me interessa di più che la mia squadra giochi bene, che migliori costantemente e che faccia divertire i tifosi. I primati e le statistiche le lascio a voi. L'atmosfera di Istanbul? Abbiamo giocato gare del genere in passato, in casa del Celtic o a Napoli, e domani accadrà la stessa cosa. Il pubblico spingerà la sua squadra al massimo: siamo ansiosi di scendere in campo".