Bayern Monaco, Heynckes: "Quando sono arrivato, James si era perso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i tanti temi toccati in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Real Madrid, l'allenatore dei bavaresi Jupp Heynckes ha parlato così del grande ex dell'incontro James Rodriguez: "Quando sono arrivato al Bayern in ottobre James era un giocatore perso. Non era in forma e non si sentiva bene. Ci ho parlato tanto e piano piano ha trovato fiducia. Adesso si è integrato nel Bayern, è più aperto e si sente più libero. Ha avuto un'evoluzione incredibile e ora qui si sente a suo agio".