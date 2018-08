Bayern Monaco, Hoeness su Boateng: “50% di possibilità che resti”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai media tedeschi il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha parlato del futuro di Jerome Boateng. Il centrale difensivo è infatti da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain, che potrebbe tentare un nuovo assalto in questa settimana come spiega il dirigente bavarese: “L'unica opzione rimasta è il PSG, ma devono pagare quanto chiediamo altrimenti non se ne fa nulla. Se non arrivano offerte il giocatore resta con noi, altrimenti vedremo. - conclude Hoeness – Al momento c'è il 50% di possibilità che resti qui”.