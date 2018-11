Bayern Monaco, Kovac ai titoli di coda. Wenger prossimo tecnico

L’ex promessa del calcio belga, con un passato in Italia con le maglie di Brescia, Ascoli, Vicenza e Roma, Ismail H’Maidat a 23 anni è ormai da considerarsi un ex calciatore vista la condanna a 46 mesi di carcere a causa di una serie di rapine a mano armata (a supermercati, distributori...

L'ex promessa H’Maidat condannato a 46 mesi di carcere per rapina

Champions League, gruppo F: a 180 minuti dalla fine tutte ancora in gioco

Champions League, gruppo G: Roma-Real Madrid per il primo posto

Fiorentina, società delusa: clima non dei migliori in vista della Juve

Genoa, ritorno di fiamma per Lazaar. Può lasciare il Newcastle

Ravanelli: "Lottiamo tutti con Vialli. CR7 uomo in più"

SPAL, Vagnati a La Spezia per Maggiore e Okereke

Leone e il futuro di Gravillon: "Corsia preferenziale per l'Inter"

Giudice sportivo, 10.000 € di multa a Udinese e Roma per cori anti-Napoli

Giudice sportivo, 15.000 € di multa alla Juve per cori discriminatori

Milan, intervento al ginocchio riuscito per Bonaventura

Giudice Sportivo, ammenda di 5mila euro e diffida per Simone Inzaghi

Serie A, live dai campi - Inter e Napoli, convocati per la Champions

Inter, Ivan Perisic atteso in conferenza stampa

Inter, a breve in conferenza stampa Asamoah

Ancelotti su Kovac: "Al Bayern sempre gli stessi problemi. Tifo per lui"

Secondo quanto riportato dalla Bild , Arsene Wenger si appresta a diventare il nuovo tecnico del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco, l'allenatore francese è pronto a subentrare a Kovac, ormai sfiduciato da società e squadra, con l'ex l'Arsenal favorito dalla mancanza di concorrenza per un ruolo di questo livello. Inoltre, da alsaziano, parla un tedesco perfetto, particolare non di poco conto.

