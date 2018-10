Bayern Monaco, Kovac ancora sotto tiro: troppa bici in allenamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si placano le polemiche in Baviera intorno a mister Niko Kovac. Secondo SportBild, infatti, lo spogliatoio del Bayern non gradirebbe tra le tante cose i metodi di allenamento del nuovo allenatore: sedute blande e con troppa bici. L'ex Eintracht pretende infatti che i suoi facciano 20 minuti di bicicletta in giro per Monaco al termine dell'allenamento, addirittura 30 dopo le partite. Un buon modo per scaricare le tossine, che non sembra però riscuotere successo all'interno della rosa. Al punto che diversi giocatori avrebbero iniziato ad allenarsi anche in solitaria.