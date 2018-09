Bayern Monaco, Kovac: "Fiducia in Sanches, avrebbe meritato la doppietta"

Una facile vittoria all'esordio in Champions League per Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco che al da Luz ha avuto la meglio per 0-2 sul Benfica, grazie alle reti di Lewandowski e di Sanchez. Al termine del match, l'allenatore del club bavarese ha commentato così il successo: "Sono contento per Renato e per tutta la squadra. Ho detto ieri che lui è stato eccellente in tutta la preparazione estiva e che non sarebbe passato troppo tempo per vederlo giocare. Oggi gli ho detto che avrebbe giocato, che avevo fiducia in lui e volevo facesse le cose con semplicità. Avrebbe meritato anche la doppietta".