Bayern Monaco, Kovac: "Robben e Goretzka hanno lo spirito giusto"

Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco da questa stagione, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Bundesliga. Eccone i passaggi più salienti: "Aver giocato per me è un vantaggio. Nella mia carriera di cose ne ho viste, potendo così sviluppare un mio pensiero. So quali discorsi posso fare ai miei giocatori. Dobbiamo provare passione, voglia di fare gruppo. In questo modo possiamo fare grandi cose".

Sui subentri dalla panchina di Robben e Goretzka, ha quindi aggiunto: "Chi è entrato, come loro, ha avuto un atteggiamento positivo. Ci hanno aiutati, sono entrati e hanno deciso la partita a nostro favore. Sono segnali chiari: questo tipo di rotazioni continuerà in futuro e può farci davvero bene".