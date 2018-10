Bayern Monaco, Lewandowski: "Ho ricevuto tante offerte ma sto bene qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robert Lewandowski, attaccante della Nazionale polacca e del Bayern Monaco ha parlato a Sportowe Fakty: "Ho ricevuto diverse offerte da molti club e ne ho parlato apertamente. Sapevo, indipendentemente dall'offerta, che il Bayern avrebbe detto no a tutti. Non mi piacevano alcune cose e prima di prendere una decisione ho dovuto comunque confrontarmi con la società. Ora sto bene, abbiamo chiarito, e non posso certo parlare di delusione per non essere partito visto che sono in uno dei più grandi club del mondo".