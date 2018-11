E' l'Italia di Mancini il tema principale dell'edizione odierna del TMW News, nel quale viene analizzato presente e futuro della Nazionale azzurra dopo la conclusione della Nations League e la vittoria in amichevole contro gli Stati Uniti. Ma non solo. Spazio anche al mercato del...

Arezzo, Dal Canto: "Non abbiamo voluto portare a casa la partita"

Pro Piacenza, risoluzione per Antonio. Esposito all'Avellino

Monza, preso Lora. Contratto biennale per il centrocampista

Toscano: "Questa Ternana è una corazzata. Non c'è paragone con la mia"

Catania, Chiricò e Sottil jr per rinforzare l'attacco

Monopoli, Montinaro: "Obiettivo play off, ma non ci poniamo limiti"

Fermana, Destro e il primo posto: "La strada per la salvezza è lunga"

Serie C 2018/2019: le panchine: Diana guiderà il Renate

Casertana, c'è Gallo in pole per il post Fontana

Casertana, Capuano in pole se salta Fontana

L'editoriale sulla C - Juve contro tutti. Ma squadre B non sono un errore

Viterbese-Pagni, ancora non c'è la fumata bianca

Monza, Sansone, Ragatzu e De Santis sul taccuino per gennaio

Serie C, recupero 3^ giornata: successi per Novara e Virtus Entella

Pres. Catania: "Ad un certo punto non ci fermerà più nessuno"

Novara, Viali: "E' un periodo delicato, ma abbiamo i mezzi per superarlo"

Dg Juve Stabia: "Piedi per terra, non guardiamo la classifica"

