Bayern Monaco, piace il centrocampista offensivo Fekir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco in vista della prossima stagione è pronto a rafforzare il proprio reparto offensivo con Nabil Fekir del Lione. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e non pare intenzionato a rinnovare con il club translpino e potrebbe quindi partire già nella prossima finestra estiva con i bavaresi in prima fila dopo averlo osservato in occasione della sfida contro lo Schaktar Donetsk. Per il francese serviranno però almeno 60 milioni di euro come riporta Kicker.de.