Bayern Monaco, Rafinha: "Col Real abbiamo perso per colpa mia"

© foto di Imago/Image Sport

Rafinha, esterno del Bayern Monaco, ha commentato così la sconfitta in Champions contro il Real Madrid: "Non penso che il risultato sia giusto, abbiamo avuto molte opportunità sia nel primo che nel secondo tempo. La sconfitta è stata causata da un mio errore, da un passaggio sbagliato. Ora dobbiamo lavorare per cercare di ribaltare il risultato al ritorno".