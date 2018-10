Bayern Monaco, Robben: "Noi in crisi? Mi viene da ridere"

© foto di Imago/Image Sport

"Crisi? Ma fatemi il piacere". Arjen Robben non vuole sentire parlare di crisi nonostante il sesto posto in classifica del suo Bayern Monaco. "Non capitemi male, ma quando sento parlare di crisi mi viene un po' da ridere – ha dichiarato a Kicker –. Il Borussia Dortmund è un ottimo avversario, le altre che ci precedono in classifica devono però dimostrare di poter tenere il passo. Se fossimo primi con 5 punti di vantaggio parlerebbero tutti di quanto è noiosa la Bundesliga. Dato che siamo a -4 ora parlano di crisi. Dobbiamo restare calmi e capire semplicemente in cosa migliorare".