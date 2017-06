Bayern Monaco, Sanches chiude a Mourinho: "Voglio restare qui"

© foto di Imago/Image Sport

Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco e obiettivo del Manchester United, ha parlato al rientro dall'Europeo Under21 in Polonia: "Il Bayern è un grande club e in linea di principio resterò in Baviera. Se dovessi partire non mi scoraggerei, ma il mio obiettivo è restare e fare del mio meglio con questa maglia".